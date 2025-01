Quanto costa un punto in Serie A? Viola, Lazio e Atalanta hanno speso meglio, la Juve troppo

I dati scaturiscono dal rapporto fra costo della rosa (monte ingaggi lordo, ammortamenti, costo di eventuali prestiti) e punti conquistati nel girone d'andata. Risultano decisamente interessanti per rispondere alla domanda: quanto costa un punto in Serie A? Il sito specializzato Calcio e Finanza ha condotto un'analisi approfondita che, per quanto concerne Bologna, Milan, Fiorentina e Inter, ovviamente tiene conto delle partite da recuperare. Calcio e Finanza sottolinea come 'per la realizzazione dello studio siano stati contemplati gli stipendi lordi dei soli calciatori sulla base delle indiscrezioni della stampa sportiva italiana, e considerando i calciatori che sulla carta beneficiano ancora degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita'.