Napoli, febbre Juve: Maradona già sold out 

Napoli - C'era da aspettarselo. In attesa del via alla vendita libera, prevista per oggi alle 12, sono già esauriti, al momento, tutti i biglietti messi a disposizione dal Napoli per la sfida di sabato prossimo contro la Juventus. Fino a ieri sera, su Ticketone, era impossibile trovare un posto libero. La corsa al tagliando era partita lunedì con la prelazione concessa agli abbonati (che potevano acquistare un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card” ) e le code virtuali sul web: oltre seimila in fila per una lunga attesa. Mercoledì l'apertura per i possessori di Fidelity Card a un prezzo ridotto. Oggi, nel giorno di partenza della vendita libera, l'ansia dei tanti tifosi non fidelizzati che potrebbero non esserci per la partita più attesa dell'anno. Un rischio calcolato per diversi motivi, a cominciare dal trend di questa stagione.

Pienoni

Quello annunciato contro la Juventus, il 25 gennaio alle ore 18, sarà l'ennesimo sold out in campionato dopo undici appuntamenti a Fuorigrotta. La media è da brividi: oltre 50mila spettatori a partita. Il dato si arricchisce anche dei due incontri di Coppa Italia contro Modena e Palermo per i turni preliminari. Per il primo, il 10 agosto, in piena estate, c'erano 52mila persone. La grande curiosità per il nuovo Napoli di Conte. In totale oltre 600mila tifosi da inizio anno. Solo due volte il Maradona non ha raggiunto e superato il tetto dei cinquantamila, ma si parla sempre di grandi numeri: all'esordio interno contro il Bologna, il 25 agosto, quando il totale delle presenze fu di circa 45mila, e domenica scorsa contro il Verona, con circa 48mila spettatori.

Sprint

L'entusiasmo è di casa al Maradona. La sfida contro la Juventus è una classica che nessuno vuole perdersi, una partita che ogni anno i tifosi non abbonati segnano in rosso sul calendario non appena data e orario vengono comunicati. E da sabato prossimo e fino al termine del campionato, con altri otto incontri previsti a Fuorigrotta, il numero di spettatori complessivo può solo crescere, con il mese di marzo che si preannuncia avvincente (Inter, Fiorentina e Milan) e le restanti cinque sfide tutte dal valore specifico leggendo la classifica: Udinese, Empoli, Torino, Genoa, Cagliari. La stagione del Napoli, che era cominciata in casa col Modena in piena estate, si chiuderà proprio a Fuorigrotta.