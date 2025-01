Dove vedere Roma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Roma-Genoa, l'orario

Roma-Genoa andrà in scena oggi, venerdì 17 gennaio, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Genoa in tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Roma-Genoa in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.