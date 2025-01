Roma-Genoa diretta Serie A: pareggia Masini LIVE

21:32

Fine primo tempo

Fine primo tempo. Roma-Genoa 1-1. Giallorossi in vantaggio a 25' con il settimo gol in Serie A di Dovbyk, ma riacciuffati otto minuti più tardi dal primo centro in massima Serie di Masini.

21:31

45'+1' - Botta di Paredes

Botta di Paredes, centrale, para Leali.

21:30

45' - Roma-Genoa, minuti di recupero

Due minuti di recupero. Il primo tempo di Roma-Genoa finirà al 47'.

21:28

43' - Paredes chiude su Pinamonti

Zanoli supera un paio d'avversari e crossa per Pinamonti: Paredes ripiega in maniera provvidenziale.

21:25

40' - Problemi per Pellegrini

Problemi fisici per Pellegrini, entra in campo lo staff sanitario della Roma.

21:24

39' - Roma, il possesso palla non basta

La Roma sta dominando nel possesso palla (62,9%), ma il Genoa, che negli ultimi minuti sta migliorando la percentuale, è stato cinico e ha colpito su palla inattiva. LEGGI TUTTE LE STATISTICHE LIVE

21:18

33' - Gol di Masini, Roma-Genoa 1-1

Gol di Masini, è il primo in Serie A. Calcio d'angolo per il Genoa, battuto molto bene da Miretti, Pellegrini si perde Masini che col piattone volante non lascia scampo a Svilar. La Roma si era abbassata dopo il vantaggio firmato da Dovbyk e viene riacciuffata.

21:17

32' - Cambio Genoa

Sabelli rileva Bani. Cambio obbligato per Vieira.

21:14

29' - Problemi muscolari per Bani

Bani a terra: problemi muscolari, non potrà proseguire la partita. Vieira prepara il cambio.

21:10

25' - Gol di Dovbyk, Roma-Genoa 1-0

Gol di Dovbyk. Settimo centro in Serie A, undiciesimo stagionale per l'attaccante ucraino. L'azione: ancora super Saelemakers, gran palla per premiare l'inserimento di Pellegrini, che tira al volo; Leali salva sulla linea, Dovbyk anticipa Bani e butta giù la porta senza fronzoli. Roma in vantaggio, Geona sotto.

21:06

21' - Hummels al tiro

Hummels si mette in proprio andando al tiro: alto.

21:03

18' - Ammonito Vasquez

Fallo su Mancini: è Vasquez il primo ammonito di Roma-Genoa.

21:01

16' - Primo tiro del Genoa

Primo tiro del Genoa, con Miretti che chiude una ripartenza, spinta da Zanoli su invito di Thorsby, girando verso la porta di Svilar di prima intenzione: il suo destro, masticato, è parato in due tempi dal portiere della Roma.

21:00

15' - Forcing della Roma, il Genoa si difende

La Roma è partita benissimo, è costantemente proiettata nella metà campo del Genoa.

20:53

8' - Traversa di Dybala, Roma vicina al vantaggio

Punizione splendida di Dybala, da posizione leggermente defilata sulla destra. Leali salvato dalla traversa. Roma vicina al vantaggio.

20:48

3' - Tiro di Saelemaekers

Saelemaekers si conferma tra i giocatori più in palla della Roma: rientra sul sinistro e prova una conclusione. Palla abbondantemente a lato.

20:45

1' - Partiti, è iniziata Roma-Genoa!

Calcio d'inizio, è iniziata Roma-Genoa!

20:42

Squadre in campo

Roma e Genoa sono in campo, è tutto pronto per il calcio d'inizio.

20:36

Roma-Genoa, concluso il riscaldamento

Roma e Genoa hanno concluso le operazioni di riscaldamento. Tutto pronto per il calcio d'inizio dell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A.

20:27

Ghisolfi su Rensch: "Stiamo lavorando su un giocatore con quelle caratteristiche"

Ghisolfi a Sky: "Rensch? Non voglio commentare ogni nome, ma stiamo lavorando su un giocatore che possa giocare terzino destro, braccetto e quinto di centrocampo. Vogliamo un giocatore che porti continuità tecnica alla squadra, con una mentalità adatta per giocare nella Roma".

20:24

Ghisolfi: "Ranieri? Sarà un grande dirigente per la Roma"

Ghisolfi a Sky: "Il nuovo allenatore? Forse possiamo convincere Ranieri (ride). Stesso discorso a quello relativo il mercato. Pensiamo a stasera. Pensiamo alla Roma di Ranieri, ha il sogno di portare la Roma in alto e farò di tutto per aiutarlo. Può restare? Ha detto che sarà un dirigente. E sono certo che sarà un grande dirigente per la Roma. Ci ha portato calma e personalità. Conosce la città, tutti i giocatori. Per me è una grande opportunità poter lavorare con lui. Sono molto contento".

20:20

Ghisolfi: "Frattesi? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre"

Ghisolfi a Sky: "Frattesi? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma (ride). La cosa più importante stasera è la partita, contro una squadra, il Genoa, che non ha mai perso in trasferta con Vieira. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila in casa. So che volete parlare di mercato, ma dobbiamo giocare con intensità ancora stasera".

20:18

Angeliño: "Ci aspetta una partita tosta"

Angeliño a Dazn: "Ci aspetta una partita tosta. Il Genoa è un'ottima squadra, soprattutto fuori casa. Abbiamo sofferto tanto. Dobbiamo essere concentrati".

20:10

Zanoli: "Fermare la Roma sarebbe un'impresa"

Zanoli a Dazn: "Sarebbe un'impresa fermare la Roma. Con il Milan la chiave è stata giocare un grande primo tempo. Con il Napoli ci siamo andati vicino. Sto cercando di ambientarmi nel tridente".

20:06

Vieira: "La Roma ha qualità, sarà una partita difficile"

Vieira a Dazn: "Sarà una partita complicata, ci aspettiamo una partita difficile per la qualità dei giocatori della Roma. Sarà importante giocare insieme, da squadra, per provare a fare risultato. Frendrup? Lui per noi è un giocatore fondamentale per noi. Zanoli? Ci porta velocità là davanti. Speriamo che faccia una grande partita stasera. Manca il gol? Ce l'ha nelle corde. Sta a noi creare occasioni da rete".

20:05

Roma, quattro clean sheet nelle ultime sei sfide di Serie A con il Genoa

La Roma ha collezionato quattro clean sheet nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Genoa, tanti quanti nelle precedenti 14; inoltre i giallorossi hanno mancato l’appuntamento con il gol solo una volta negli ultimi 19 incroci con i rossoblù nella competizione. LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PREPARTITA

20:00

La panchina del Genoa

A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Pereiro, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Kassa, Melegoni, Venturino.

19:55

La panchina della Roma

A disposizione: De Marzi, Ryan, Saud, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

19:45

Genoa, la formazione ufficiale

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

19:30

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

19:25

Roma-Genoa: l'orario del calcio d'inizio e dove vederla

Il match comincerà alle 20:45. CLICCA QUI PER SCOPRIRE DOVE VEDERE IL MATCH

Roma - Stadio Olimpico