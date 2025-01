Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

All'Allianz Stadium di Torino va in scena il replay della semifinale della Supercoppa Italiana, con la Juventus di Thiago Motta che ospita il Milan di Sergio Conceicao, in occasione della 21esima giornata di Serie A. Bianconeri imbattuti ma reduci dal tredicesimo pareggio in campionato, maturato nel derby con il Torino di Vanoli, mentre i rossoneri arrivano dalla vittoria in rimonta contro il Como di Cesc Fabregas. Assenze importanti da ambo le parti, con Pulisic e Francisco Conceicao costretti a dare forfait.