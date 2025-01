Juve-Milan diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

TORINO - È ancora Juve contro Milan oggi (18 gennaio,ore 18) all'Allianz Stadium dove la squadra di Thiago Motta, con il mercato invernale in pieno fermento, ospita quella di Conceicao a due settimane di distanza dalla sfida di Riyad in Supercoppa vinta dai rossoneri (che hanno poi trionfato nel derby in finale contro l'Inter). In palio punti pesanti per due squadre attardate in classifica e alla rincorsa della zona Champions League, con i bianconeri al momento a +3 sul Diavolo (che ha però giocato una partita in meno). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.