Atalanta-Napoli diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

Sfida d'altissima classifica, quella in programma a Bergamo. Al Gewiss Stadium, l' Atalanta di Gasperini, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, ospita il Napoli , che arriva alla sfida da capolista. Le due squadre sono divise da appena quattro punti. Nella sfida d'andata ad avere avuto la meglio fu proprio l'Atalanta, che si impose per 3-0 al Maradona. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:45

1' - Atalanta-Napoli al via

Primo possesso per il Napoli.

20:40

Le parole di Manna su Kvara e il mercato

Manna a Dazn: "Gennaio è un mercato molto complicato, soprattutto dopo l'uscita di Kvicha ci aspettano. Abbiamo le idee abbastanza chiare, stiamo lavorando, dobbiamo stare tranquilli e calmi, abbiamo una squadra che è altezza. Sappiamo che è uscito un giocatore importante, stiamo valutando come e dove intervenire. Inutile fare nomi adesso, avevamo fatto già delle cose che poi non si sono concretizzate. Cerchiamo di fare il massimo e fare punti. Con Kvara stavamo cercando di portare avanti un rinnovo che era abbastanza difficoltoso visto le aspettative del calciatore rispetto ai nostri parametri. Abbiamo lavorato su questa opportunità nei mesi scorsi e siamo riusciti a concretizzarla, purtroppo è stata doverosa per il club. Poi la volontà del giocatore è stata determinante e l'abbiamo assecondata. In passato sono andati via calciatori e sono stati sostituiti".

20:30

Atalanta, le parole di Percassi su mercato, Samardzic, Scalvini e Scamacca

Luca Percassi a Dazn: "Samardzic? E' un ragazzo molto giovane, ma ha fatto già campionato importanti in Italia. Si sta comportando in maniera eccellente, poi in campo il suo percorso di crescita è evidente. Bravo il mister a sfruttare le sue caratteristiche nei momenti giusti. Speravamo di aggiungere un giocatore in più con Scalvini, poi si è fatto male Kossonou. Ad oggi non pensiamo di dover intervenire con urgenza, ma se ci fosse opportunità le valuteremo. Scamacca? Contenti che si sia allenato con la squadra, ma dobbiamo essere cauti nel gestirlo. Si troverà il momento giusto per riaggregarlo".

20:20

McTominay: "Kvara? Gli auguriamo il meglio per il futuro"

McTominay a Dazn: "Sarà una partita molto difficile, conosciamo l'Atalanta molto bene. Siamo abituati a queste partite, daremo il meglio per questa partita. Siamo contenti di aver avuto Kvara a Napoli, i tifosi ancora oggi lo ringraziano. Gli auguriamo il meglio per il futuro".

20:15

Scalvini: "Servirà andare forte"

Scalvini a Dazn: "Sto bene, giocare sempre di più aiuta. Poi la partita è diversa dall'allenamento, ma sto molto meglio e speriamo di continuare così. Giocare contro la prima in classifica è motivante, servirà andare forte. Speriamo di ripetere la prestazione del Maradona".

20:10

La panchina del Napoli

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori.

20:05

La panchina dell'Atalanta

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, De Ketelaere, Palestra, Brescianini, Zappacosta.

20:00

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

19:55

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Retegui; Lookman. All. Gasperini

19:50

Atalanta, lungo stop per Kossounou

Gasperini dovrà fare a meno di Kossounou per gran parte del resto della stagione. Dopo l'infotunio subito nella partita con la Juventus, il difensore si è sottoposto a un intervento chirurgico. LEGGI QUI

19:45

19:40

La conferenza di Antonio Conte

Dalla cessione di Kvaratskhelia al Psg allo scontro diretto per lo scudetto: la conferenza di Antonio Conte alla vigilia.

19:35

19:30

