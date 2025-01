Recuperi Fiorentina-Inter e Bologna-Milan: le date possibili delle partite

Dopo i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa , restano da "sistemare" ancora Fiorentina-Inter e Bologna-Milan in campionato. La Lega Serie A ha indicato possibili slot: l’ 11-12 o il 18-19 febbraio , ma tutto dipenderà dagli impegni europei delle rispettive squadre .

Recuperi Serie A, quando si potrebbero giocare Fiorentina-Inter e Bologna-Milan

Fiorentina-Inter, interrotta al 17’ per un problema di salute di Edoardo Bove, dipende dalla qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions: se i nerazzurri riusciranno a qualificarsi direttamente evitando i playoff, potranno scendere in campo l'11 o 12 febbraio e il 18 o il 19 febbraio. Bologna-Milan potrebbe giocarsi nelle stesse date, ma in caso di playoff Champions per entrambe, il recupero slitterebbe al 25-26 febbraio.