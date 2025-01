Dove vedere Verona-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo appena una vittoria nelle ultime cinque partite, la Lazio vuole rialzarsi. I biancocelesti, per la ventunesima giornata di Serie A, andranno in scena al "Bentegodi" di Verona, dove affronteranno la squadra di Zanetti. Un successo permetterebbe ai biancocelesti di scavalcare la Juventus. Il Verona, invece, è alla ricerca di punti per mantenere distante la zona retrocessione.

Verona-Lazio, l'orario

Verona-Lazio andrà in scena oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 18 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Lazio in diretta tv

Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Verona-Lazio in streaming

Verona-Lazio sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.