Dove vedere Inter-Empoli in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta , l' Inter è chiamata a rispondere. A pochi giorni di distanza dal pareggio contro il Bologna, i nerazzurri tornano in campo a San Siro, contro l'Empoli di D'Aversa. Un successo permetterebbe alla squadra di Inzaghi di andare a -3 dalla squadra di Conte, con una partita (quella contro la Fiorentina) ancora da recuperare. I toscani, invece, nelle ultime cinque partite hanno conquistato appena un punto, e sono chiamati all'impresa per allontanare la zona retrocessione.

Inter-Empoli, l'orario

Inter-Empoli andrà in scena oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza", a Milano.

Dove vedere Inter-Empoli in diretta tv

Inter-Empoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Inter-Empoli in streaming

Inter-Empoli sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.