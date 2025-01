Venezia-Parma, due rigori e un punto a testa: Hernani risponde a Pohjanpalo

Parma e Venezia si dividono la posta in palio nella sfida salvezza del Tardini . Nel primo tempo, l'ex Lazio Cancellieri si rende pericoloso, ma il risultato si sblocca grazie a Pohjanpalo , freddo a trasformare il rigore concesso dall'arbitro per un fallo di Keita su Yeboah , assegnato grazie all'intervento del VAR.

Hernani risponde a Pohjanpalo: pareggio tra Parma e Venezia

Nella ripresa Camara, appena entrato, subisce un fallo in area da Candela e il direttore di gara fischia il secondo penalty della partita, trasformato da Hernani. Il brasiliano si rende poi pericoloso con una conclusione che costringe Stankovic a un grande intervento. A pochi minuti dal termine, Oristanio illude Di Francesco con il giol del 2-1, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Nel recupero, invece, Camara e Man sfiorano il gol vittoria e al triplice fischio è parità, con il Venezia che resta al penultimo posto con quindici punti mente il Parma tocca quato venti in quindicesima posizione.