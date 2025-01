L'Inter risponde al Napoli: Lautaro trascinatore, Empoli battuto

INTER-EMPOLI 3-1, TABELLINO E STATISTICHE

Barella ci prova nel primo tempo

L’Inter scende in campo con Carlos Augusto titolare in difesa, gli ex empolesi Asllani e Zielinski in mediana, Taremi partner d’attacco di Lautaro Martinez mentre Mkhitaryan e Frattesi, non al meglio, si siedono in panchina. Nell’Empoli Fazzini e Cacace sono titolari, Vasquez è nuovamente tra i pali, dopo la parentesi di Seghetti contro il Lecce, mentre De Sciglio è preferito a Goglichidze. L’ex interista Sebastiano Esposito parte invece tra i rincalzi. Al 14’ il portiere colombiano dei toscani è super su una rovesciata ravvicinata di Lautaro Martinez, che una decina di minuti più tardi colpisce il palo, con una mezza girata di destro dal limite dell’area piccola. Al 31’ e al 37’ Barella ci prova con due botte al volo in fotocopia dalla distanza, ma la palla sorvola sempre la traversa empolese. L'Inter spinge, ma non sfonda: si va al riposo senza reti e, al ritorno in campo, non ci sono cambi.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lautaro Martinez sblocca il match

Al 55' ci pensa capitan Lautaro Martinez a sbloccare il match, con un destro angolato dai 20 metri, che Vasquez tocca appena: San Siro esplode di gioia, dimentica le paure e abbraccia l'amato bomber argentino. Con il passare dei minuti arriva il momento delle sostituzioni: D'Aversa inserisce Goglichidze ed Esposito al posto di De Sciglio e Fazzini per provare a risalire la china, i padroni di casa tolgono invece i deludenti Zielinski e Taremi, sostituiti da Mkhitaryan e Thuram. Al 76' Dumfries, aiutato da un rimpallo, si presenta davanti a Vasquez, bravo a uscirgli incontro per respingere il pallone. Inzaghi, attraverso Farris, fa poi rifiatare in ottica Champions anche Lautaro Martinez e Dimarco, rimpiazzati da Arnautovic e Bastoni. La scelta viene premiata perché al 79' Dumfries vola altissimo su angolo di Asllani, schiaccia di testa e mette la firma sul 2-0 nerazzurro. Anche D'Aversa però indovina una mossa perché Esposito, all'84', riapre il match con un potente diagonale ravvicinato, dopo essersi liberato con straordinaria abilità di De Vrij. Il talentino dell'Empoli chiede scusa a San Siro in virtù del suo lungo passato interista. Lo spavento dei padroni di casa dura poco perché all'89', con un improvviso ribaltamento di fronte a seguito di una punizione gestita malissimo dall'Empoli, Arnautovic si invola verso Vasquez e serve il solissimo Thuram che sigla il definitivo 3-1 senza difficoltà: il francese poi ringrazia il compagno di squadra, campione di altruismo. Mercoledì sera l’Inter torna in campo in Champions League, a Praga, contro i cechi dello Sparta. L'Empoli, ormai in crisi, ospiterà lo scoppiettante Bologna di Italiano, sabato prossimo, in campionato.