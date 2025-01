Dove vedere Napoli-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Lo stadio "Diego Armando Maradona" si prepara ad ospitare la super sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Azzurri in testa alla classifica con 50 punti all'attivo, mentre i bianconeri sono ancora imbattuti dopo 21 partite giocate, ma costretti a rincorrere la zona Champions a causa dei 13 pareggi messi a referto finora. Attesa per l'esordio del neo acquisto Kolo Muani.