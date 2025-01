Dove vedere Milan-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il successo in Champions League contro il Girona, il Milan vuole tornare al successo anche in Serie A, dopo la sconfitta contro la Juventus. A San Siro i rossoneri di Conceiçao ospitano il Parma di Pecchia, per la partita dell'ora di pranzo della 22esima giornata. La squadra di Pecchia ha bisogno di fare punti per allontanare la zona retrocessione, al momento distante appena una lunghezza. Per i rossoneri, possibile ritorno dal primo minuto per Pulisic.