Dove vedere Udinese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

La Roma vuole rialzarsi dopo la sconfitta in Europa League sul campo dell'AZ. I giallorossi tornano a Udine, nell'ultimo stadio dove è arrivata una vittoria in trasferta. All'andata fu la prima partita della gestione Juric, adesso Ranieri è alla ricerca del duecentesimo successo in Serie A. Una sfida tra due squadre divise appena da un punto in classifica: 27 la Roma, 26 l'Udinese, con in palio tre punti per avvicinarsi alla zona Europa.