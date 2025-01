Dove vedere Lecce-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il successo del Napoli contro la Juventus ha portato gli uomini di Conte momentaneamente in vetta con sei punti di vantaggio. L'Inter è chiamata a rispondere. I nerazzurri di Inzaghi scenderanno in campo a Lecce, contro la squadra di Giampaolo che, in casa, è alla ricerca di punti importanti in zona salvezza, e per riscattare l'ultima sconfitta, arrivata contro il Cagliari.