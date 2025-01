Udinese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

UDINE - Un tabù da spezzare per la Roma che, dopo il ko in Europa League in casa dell'Az Alkmaar , nella 22ª giornata di Serie A fa visita all'Udinese (ore 15) a 276 giorni dall'ultima vittoria in trasferta ottenuta proprio al Bluenergy Stadium, con Daniele De Rossi ancora in panchina. Una sfida importante per i giallorossi, ora guidati da Claudio Ranieri e noni a +1 sugli stessi friulani di Kosta Runjaic , che cercheranno invece il sorpasso in classifica. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le curiosità e le dichiarazioni dei protagonisti.

Udinese-Roma: cronaca, numeri e statistiche LIVE

13:57

Thauvin spegne 32 candeline: compleanno in campo

Compleanno in campo per Thauvin, capitano dell'Udinese che è nato il 26 gennaio 1993 a Orleans (in Francia) e spegne dunque 32 candeline proprio nel giorno della sfida contro la Roma.

13:50

Sorpresa Roma, gioca Rensch titolare

Il terzino olandese Rensch, ufficializzato solo pochi giorni fa dalla Roma, farà subito il suo debutto in maglia giallorossa: le scelte del tecnico contro l'Udinese. LEGGI TUTTO

13:45

La Roma ritrova Cristante, ma lascia a casa Hermoso

Ci sono anche i due nuovi arrivati nella Roma a Udine: il terzino olandese Rensch e il portiere Gollini sono stati convocati da Ranieri per la trasferta in Friuli e saranno a disposizione del tecnico per la sfida contro i bianconeri. Dopo oltre un meso e mezzo di stop torna poi a disposizione del tecnico anche Cristante, mentre Hermoso è rimasto a Roma per scelta tecnica.

13:35

Udinese-Roma: dove vederla in tv e in streaming

Udinese-Roma, partita della 22ª giornata di Serie A in programma al Bluenergy Stadium, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Bluenergy Stadium, Udine