Lazio-Fiorentina diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE  

All'Olimpico la Lazio ospita la Fiorentina . Le due squadre arrivano alla sfida da momenti opposti. Gli uomini di Baroni hanno conquistato l'accesso diretto agli ottavi di Europa League dopo essersi ripresi in campionato con il successo sul Verona. Mentre i viola non vincono in campionato da un mese e mezzo e sono scivolati all'ottavo posto. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:49

5' - Colpo di testa di Marusic

Incornata non pericolosa da parte del difensore biancoceleste.

20:49

4' - Castellanos va al tiro: fermato

Pongracic devia in angolo.

20:45

1' - È iniziata Lazio-Fiorentina

Primo possesso per i viola.

20:35

Tutte le curiosità di Lazio-Fiorentina

Per conoscere tutte le curiosità sulla partita, CLICCA QUI!

20:35

Fiorentina, la panchina di Palladino

A disposizione: Terracciano, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Martinellu, Caprini, Harder, Parisi, Kouamé.

20:30

La panchina della Lazio

A disposizione: Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Ibrahimovic, Mandas, Furlanetto.

20:20

Adli: "Vogliamo uscire da questo periodo"

Adli: "Le ultime partite ci hanno lasciato tanto rammarico dentro. Cena di squadra? Era un momento per fare vedere il nostro valore e stringerci ancora di più. Abbiamo lavorato bene tutto la settimana e vogliamo fare un bella partita per uscire da questo periodo".

20:18

Marusic: "Questa partita vale più di tre punti"

Marusic: "Gara molto importante per noi, giochiamo contro una squadra forte, ma ognuno di noi deve avere tante motivazioni per vincere. Questa partita vale più di tre punti".

20:15

Ferrari: "Mercato? Serve ancora qualcosina..."

Le parole del direttore generale della Fiorentina: "Si esce da questo momento lavorando tutti insieme, c'è un ottimo spirito di gruppo e dobbiamo tornare a fare ciò che facevamo fino a un mese fa. Il mister non ha bisogno del nostro sostegno, ma lo ha tutto. Pradé ha parlato con tutti negli spogliatoi in settimana, ci siamo guardati negli occhi e speriamo di aver trovato la scintilla. Folorunsho arriva dopo quello che è successo a Bove, ma lo seguivamo già prima. Mercato? Serve ancora migliorare qualcosina, speriamo di chiudere operazioni che abbiamo in corso".

20:10

Le parole di Baroni prima del calcio d'inizio

Baroni: "Il pensiero è solo a oggi, il passato è già alle spalle. Sappiamo che la Fiorentina è forte, ma noi ci teniamo. Servirà personalità e mentalità, alzando il livello con compattezza e dedizione. Dele-Bashiru è un ragazzo che sta crescendo, ha fisicità ma anche qualità e sta cominciando a pensare più veloce in campo. Secondo me ha bisogno di più spazio davanti e oggi sarà un'opportunità, anche per dare un po' di recupero a Rovella, che sarà sicuramente della partita. La squadra deve trovare gioia in quello che produciamo durante l'allenamento, alzando il livello soprattutto dal punto di vista mentale".

19:55

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino

19:50

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

19:45

Kean protagonista

La Fiorentina passa un periodo difficile, ma Kean continua a segnare: è sia il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match (cinque) sia quello che ha realizzato più gol nel 1° tempo (ben 9 sui 12 totali) in questa stagione di Serie A.

19:40

Dia, il bilancio contro la Fiorentina

Dia contro la Fiorentina si scatena: è la squadra contro cui ha segnato più reti in Serie A. Il senegalese è a quota quattro, inclusa la sua unica tripletta nel campionato italiano il 3 maggio 2023 con la Salernitana.

19:35

La storia recente della partita

La Fiorentina arriva alla sfida dell'Olimpico dopo un periodo critico con la mancanza di vittorie da un mese e mezzo. Nonostante ciò, la storia recente della partita è dalla parte dei viola, che hanno vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato, nel febbraio e settembre 2024, entrambe al Franchi per 2-1.

19:30

Lazio-Fiorentina, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Olimpico - Roma