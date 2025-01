Venezia-Verona 1-1: Tchatchoua risponde a Zerbin, un punto a testa per Di Francesco e Zanetti

VENEZIA - Si conclude in parità il derby veneto tra Venezia e Verona . Nel primo dei due anticipi del lunedì della 22esima giornata di Serie A , gli arancioneroverdi di Di Francesco e i gialloblù di Zanetti non vanno oltre l' 1-1 : in gol Zerbin e Tchatchoua .

Zerbin batte Montipò: Venezia avanti nel derby

Primo tempo vibrante al 'Penzo': la prima occasione del derby porta la firma di Serdar, la cui conclusione all'11' viene respinta da un attento Stankovic. Il Verona chiama, il Venezia risponde: l'ex Napoli Zerbin, alla prima da titolare con gli arancioneroverdi, prima spaventa i gialloblù con un pericoloso tiro-cross sfiorato da Pohjanpalo (promesso sposo del Palermo) poi, su una palla vagante respinta da Coppola su conclusione del finlandese, batte Montipò al 29' per il vantaggio dei padroni di casa. Il gol subito scuote il Verona, i cui tentativi di riequilibrare il match si infrangono contro il muro veneziano. Al 40' Zanetti perde Tengstedt: infortunio alla caviglia sinistra per l'attaccante danese, sostituito da Kastanos.

Tchatchoua pareggia il derby: Venezia-Verona termina in parità

Nel primo quarto d'ora della ripresa il Verona preme sull'acceleratore: l'occasione più nitida per i gialloblù è un colpo di testa di Ghilardi che, tutto solo in area veneziana, spedisce incredibilmente a lato sugli sviluppi di un corner. Zanetti si gioca il tutto per tutto al 63' quando inserisce Mosquera al posto di Bradaric. Il colombiano sale in cattedra al 76': dopo aver saltato Candé scarica la palla all'indietro per Sarr, la cui conclusione al volo si trasforma in un perfetto assist per Tchatchoua. Il 23enne camerunense non sbaglia e segna il gol del pareggio. Nel finale di gara le due squadre provano a conquistare i tre punti ma l'equilibrio resiste anche dopo i quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro Manganiello. Un punto a testa per le due formazioni: Zanetti aggancia Lecce e Parma a quota 20, in terz'ultima posizione. Piccolo passo in avanti per Di Francesco, sempre penultimo a 16 punti e a sole 4 lunghezze dalla zona salvezza.

