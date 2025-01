Classifica finale Serie A: chi vince, chi va in Champions, Europa League, Conference e chi retrocede

Si è detto che nella storia recente della Serie A ci sono stati pochi campionati combattuti come quello 2024-2025. E anche i dati confermano la percezione di tifosi e addetti ai lavori: quest'anno verrà tutto deciso sul filo di lana. Almeno stando ai dati forniti dal Cies sull'andamento delle squadre da qui a fine stagione. Nel suo ultimo report, l'osservatorio sul calcio analizza lo stato di forma delle squadre italiane (e non solo, ma questa è un'altra storia). La certezza è che sarà una lotta a due là davanti, con Napoli e Inter che si daranno battaglia fino in fondo staccando le inseguitrici di almeno dieci punti. Un duetto. Il Cies vede gli uomini di Inzaghi più pronti e lanciati verso lo scudetto: con una partita da recuperare (contro la Fiorentina) e una media di ben 2,48 punti a partita, saranno i nerazzurri a spuntarla a fine: 88,72 contro 88,7 punti stimati. Se fossimo in una gara di Formula1 , si parlerebbe di decimi di secondo.

Chi si qualifica in Champions: due posti per Lazio, Juve, Milan e Bologna

E per la Champions? Se l'Atalanta ha già praticamente un posto riservato, diverso è il discorso tra Lazio, Juve e Milan e Bologna, con le prime due che strapperanno il pass per la massima competizione europea per club al fotofinish. Ammesso e non concesso che l'Italia conservi lo slot extra per il quinto posto, con sesta e settima in Europa League. In Conference si conferma la Fiorentina, qualificata per il terzo anno di fila e ormai vera e propria veterana del torneo, di cui lo scorso anno ha anche giocato (e perso) la finale. Non un buon girone di ritorno per i viola, che chiuderanno all'ottavo posto a causa di un rullino di marcia da "soli" 1,6 punti a partita.

Serie A, la previsione sulla classifica finale: come si piazza la Roma

Ai piedi delle regine d'Europa, staccata di quasi 8 punti, si ferma la Roma, che guida il blocco centrale della classifica. A seguire, nell'ordine: Torino, Udinese, Genoa, Como e Cagliari. Le squadre di Fabregas e Davide Nicola - secondo i dati Cies - saranno protagoniste di un girone di ritorno di fuoco con una media punti quasi da Champions. Vedremo. Dovrebbero veleggiare verso una tranquilla salvezza anche Verona, Lecce ed Empoli, mentre Parma, Venezia e Monza non vedranno l'alba della nuova Serie A 2025-26. Addirittura, nel futuro della squadra di Bocchetti si prospetta poco più di mezzo punto a partita, per un totale di 21 e spicci al fischio finale del campionato. Una debacle. Ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta e anche le analisi più precise possono essere confutate. Alle squadre della nostra Serie A l'arduo compito di ribaltare (o confermare) quella che oggi è ancora solo una previsione lontana.