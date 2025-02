L'Atalanta frena con il Torino: Retegui sbaglia un rigore, Scamacca entra nel finale

BERGAMO - L'Atalanta viene fermata dal Torino. Dopo la grande prestazione di Barcellona, i nerazzurri non vanno oltre l'1-1 casalingo contro i granata. Un pareggio che rischia di compromettere la corsa scudetto degli uomini di Gasperini. I nerazzurri sbloccano il risultato con Djimsiti, ma subiscono il pareggio di Maripan dopo soli cinque minuti. Nella ripresa Retegui fallisce un calcio di rigore, facendosi respingere il tiro da Milinkovic Savic. Nel finale torna in campo Scamacca. Per i nerazzurri è il quarto pareggio nelle ultime sei giornate di campionato.

Atalanta-Torino, tabellino e statistiche

Bellanova sblocca, Maripan pareggia

L'Atalanta, che rinuncia a Carnesecchi per un problema muscolare (in campo l'ex romanista Rui Patricio), parte forte e dopo i primi venti minuti di equilibrio va in gol con Bellanova: l'ex granata controlla il pallone dopo un cross di Brescianini, e batte Milinkovic Savic sul primo palo. Ma dopo un ceck con il Var, l'arbitro Piccinini annulla, punendo un controllo con il braccio dell'esterno nerazzurro. Gli uomini di Gasperini, che rinuncia all'infortunato Kolasinac (al suo posto entra Toloi), continuano a spingere e al 35' sbloccano il risultato: angolo di Bellanova e stacco poderoso di Djimsiti, che schiaccia di testa alle spalle di Milinkovic Savic. Passano cinque minuti e il Torino (alla prima occasione creata), trova il pareggio: punizione battuta da Lazaro e colpo di testa preciso di Maripan, che insacca alle spalle di Rui Patricio. Prima dell'intervallo, doppia occasione per Brescianini, che arriva in ritardo prima su un cross delizioso di De Ketelaere e poi su un tentativo di Retegui.

Serie A, il calendario

Milinkovic ipnotizza Retegui

La ripresa inizia con un cambio nel Torino: fuori Pedersen e dentro Walukiewicz. Gli uomini di Vanoli partono con il piede sull'acceleratore e sfiorano il gol con un'inserimento di Adams, che da buona posizione, non riesce a calciare dopo un assist di Vlasic. Gasperini (che protesta per un presunto fallo di mano in area di Coco), risponde con Cuadrado, Samardzic e Pasalic per Brescianini, De Ketelaere e Ruggeri. I nuovi entrati regalano la scossa: nel giro di un minuto prima Samardzic e poi Cuadrado impensieriscono Milinkovic Savic, poi è Retegui a tentare un'iniziativa personale: dribbling stretto e conclusione che si perde sopra la traversa. Vanoli sostituisce Adams e Karamoh con Sanabria e Nije, ma sono sempre i padroni di casa a tenere il pallino del gioco: al 69' Cuadrado impegna ancora Milinkovic con un tentativo dalla distanza. Al 72', Piccinini assegna un calcio di rigore all'Atalanta, per trattenuta di Tameze ai danni di Retegui. Il centravanti della Nazionale si presenta sul dischetto, ma si lascia ipnotizzare da Milinkovic Savic, che respinge il terzo rigore stagionale.

Serie A, la classifica

Scamacca torna in campo, ma non incide

I padroni di casa continuano a spingere, sfruttando la stanchezza degli ospiti. Vanoli inserisce Gineitis per Tameze, ma i nerazzurri imperversano; Pasalic si rende pericoloso tre volte: prima calcia da buona posizione, mandando il pallone sopra la traversa, poi sbaglia la rifinitura, con un passaggio che non riesce a trovare Retegui solo in area di rigore; infine svetta di testa su assist di Bellanova: pallone bloccato da Milinkovic Savic. A cinque minuti dalla fine, Gasperini si gioca la carta Scamacca: il centravanti torna in campo dopo il lungo infortunio, e dopo due minuti tenta subito di rendersi pericoloso, girando di testa un cross di Cuadrado: parata del portiere granata. Nei sette minuti di recupero, i nerazzurri tentano l'assalto finale, ma non riescono a impensierire i granata: la sfida si chiude sull'1-1.