Dove vedere Juve-Empoli in tv? Dazn o Sky, orario

La Juventus di Thiago Motta ospita l'Empoli di D'Aversa nella ventitreesima giornata di Serie A: i bianconeri hanno assolutamente necessità di rialzare la testa dopo le ultime tre partite senza vittorie in tutte le competizioni. Non se la passano meglio i toscani, che non vincono in campionato da sette match consecutivi.