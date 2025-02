Dove vedere Roma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La Roma di Claudio Ranieri ospita il Napoli di Antonio Conte in uno dei big match della ventitreesima giornata di Serie A: le due squadre arrivano al derby del sole decisamente in forma, ma se gli azzurri vogliono a tutti i costi i tre punti per restare in vetta alla classifica, i giallorossi cercano continuità per svoltare una stagione iniziata malissimo, ma che si sta pian piano riprendendo.