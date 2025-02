Juve-Empoli diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Il lunch match della 23ª giornata di Serie A vede sfidarsi Juve e Empoli all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Thiago Motta sono a caccia di riscatto, reduci dalla prima sconfitta in campionato contro il Napoli e dal duro ko contro il Benfica in Champions League. La squadra di D'Aversa , invece, cerca punti importanti per la lotta salvezza. Calcio d'inizio alle ore 12:30, segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport-Stadio.

11:50

Juve, rimane ancora l'imbattibilità in casa

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juve ha perso la sua imbattibilità in campionato. Rimane, però, l'imbattibilità in casa: i bianconeri non hanno mai perso in campionato allo Stadium, dove però hanno collezionato ben sette pareggi in stagione.

11:46

Kolo Muani insegue Tevez: la statistica

Dopo la rete contro il Napoli, Kolo Muani può già raggiungere un record particolare. Con un gol contro l'Empoli diventerebbe il secondo giocatore a segnare nelle prime due presenze in Serie A con la Juve. Nella storia bianconera ci è riuscito solo Carlos Tevez nell’agosto 2013.

11:41

Empoli, la formazione ufficiale di D'Aversa

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Fazzini. All. D'Aversa

11:40

Juve, la formazione ufficiale di Thiago Motta

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; Locatelli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta

11:35

Juve a caccia di riscatto, sfida contro l'Empoli allo Stadium

Reduce da due sconfitte, tra cui la prima in campionato contro il Napoli, la Juve di Thiago Motta è a caccia di riscatto, forte anche dei nuovi innesti del mercato. All'Allianz Stadium i bianconeri ospitano l'Empoli di D'Aversa, che cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Allianz Stadium - Torino