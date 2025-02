Milan-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE  

A San Siro il terzo derby di Milano stagionale . Nei primi due, quello dell'andata in campionato e quello in finale di Supercoppa, è sempre stato il Milan ad avere la meglio. Dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, gli uomini di Conceiçao vogliono rialzare la testa, mentre l' Inter di Inzaghi vuole dare continuità al grande stato di forma e al successo di mercoledì contro il Monaco. Con i tre punti i nerazzurri raggiungerebbero il Napoli, in attesa del posticipo contro la Roma. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

18:07

4' - Angolo per l'Inter

Dumfries conquista un angolo per l'Inter. Batte Calhanoglu, cerca sul primo palo Pavard, allungo del francese sul secondo per Thuram che non riesce a colpire bene.

18:03

1' - Inizia Milan-Inter

Inizia la sfida tra Milan e Inter: primo possesso della partita per i nerazzurri.

17:50

Galliani, il retroscena su Camarda con Ibra

Galliani a Sky Sport: "Nessun pronostico per il derby. Gimenez? Può aiutare, attaccante molto forte, complimenti al Milan che l'ha preso. Per Camarda il mio amico Ibra, dopo che eravamo d'accordo, con affetto e simpatia, mi chiama ancora capo ha detto che per il percorso era meglio restare al Milan. Non ho potuto fare molto e ho accettato".

17:45

Le parole di Pavlovic

Pavlovic nel pre partita: "Primo derby per me da titolare. Sono pronto ed emozionato. Prepararlo con il mercato aperto è stato particolare. Si parla tanto, ma siamo tutti uniti e vogliamo vincere. Abbiamo analizzato l'Inter, non abbiamo parlato tanto prima della partita e la cosa più importante è l'unità per combattere".

17:40

Bastoni: "Abbiamo studiato gli errori, vogliamo rifarci"

Bastoni a Sky Sport: "Bella giornata, viviamo per giocare partite così, siamo felici e gasati. Siamo pronti e abbiamo voglia di scendere in campo. Ci sarà più rabbia e attenzione dopo i due derby persi, il primo era stata la peggiore del nostro cammino con lui. Abbiamo studiato gli errori e siamo pronti per rifarci".

17:35

17:30

Marotta: "Da qualche anno stress agonistico esasperato. Calha è ok".

Marotta a Sky Sport: "Il sapore di un derby è molto diverso. La classifica adesso non conta, i 16 punti sono sulla carta in teoria ed è un monito per noi. Noi abbiamo voglia di fare bene e di riscattare le due sconfitte. Ho visto la squadra concentrata, siamo consapevoli di recitare un ruolo importante. Siamo allenati a questo tipo di partite. Da qualche anno c'è uno stress agonistico esasperato, non solo per l'Inter ma a tutte le squadre che partecipano a varie competizioni. Siamo in attesa di una riforma. Se consideriamo anche il Mondiale per Club ci fa ragionare ancora di più sulla situazione. Calhanoglu è ok, ma risente del fatto che nelle ultime sei non ha giocato. Gli manca ancora un po' di condizione ma quella si ritrova con le partite. Rimane un elemento importante".

17:25

Ibrahimovic su Morata: "Non c'è stato il click"

Ibrahimovic ha parlato nel pre partita: "Un derby si vince, si affronta con grande mentalità, è più di una partita. Tutti vogliono vincere. noi l'abbiamo preparato bene e siamo pronti. Morata? Per certe situazioni non c'è stato il click, nel calcio succede. Abbiamo preso Gimenez che seguivamo da tanti mesi. Lui è pronto, oggi ci siamo incontrati ed è carico, ha voglia di cominciare. Bisogna tenere il ritmo delle partite che vinci, poi diventa tutto più facile. Se non continui c'è sempre qualcosa che ti frena. Noi da sopra dobbiamo dare il supporto e mettere i giocatori nelle migliori condizioni per giocare".

17:20

Gimenez a San Siro

A San Siro per il derby è arrivato da poco anche Santiago Gimenez: il nuovo acquisto del Milan assisterà alla partita dalla tribuna, per poi allenarsi agli ordini di Conceicao a partire dalla prossima settimana.

17:15

Shevchenko: "Bello vedere lo stadio pieno, mancano queste cose in Ucraina"

Shevchenko a Sky Sport prima di Milan-Inter: "Gimenez? Giocatore molto interessante, potrebbe dare una svolta al campionato del Milan. Ha qualità e potenza, speriamo che farà felici i tifosi del Milan. Tornando allo stadio ho ricordato i miei tempi. Vederlo pieno mi fa pensare anche all'Ucraina, dove manca tanto questo. Ci manca vedere il calcio. Bisogna vivere questi momenti con grande voglia. I momenti complicati si risolvono. Credo che con una bella partita oggi potrebbe cambiare tante cose e dare una svolta. Serve serenità e la voglia da parte di tutti di lavorare bene cercando di fare il meglio per il club".

17:10

17:05

17:00

Inter, la formazione ufficiale

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

16:57

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

16:55

Reijnders e la dinastia milanista degli olandesi

Reijnders, con sei gol finora, è il centrocampista centrale che ha segnato più gol in questo campionato. Sommando i tre della passata stagione, ha realizzato nove reti con il Milan in Serie A, marcature che potrebbero portare il centrocampista a diventare il quinto giocatore olandese in doppia cifra di gol con i rossoneri nella competizione, dopo Marco van Basten (90), Clarence Seedorf (47), Ruud Gullit (38) e Frank Rijkaard (16).

16:50

Il bilancio degli ultimi derby

Tutto perfettamente equilibrato: negli ultimi sette derby, quindi da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina dei nerazzurri, il bilancio tra Inter e Milan conta tre successi per parte e un pareggio.

16:45

Milan-Inter, cresce l'attesa

Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter: il calcio d'inizio del derby è previsto alle 18:00.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano