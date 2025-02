La moviola di Cagliari-Lazio, mano di Dia: fa bene il Var ad annullare 

Cagliari-Lazio, Manganiello 6

Buona gestione da parte di Manganiello, tanti gli episodi sotto la lente d'ingrandimento. Al 17' del primo tempo è stato annullato un gol alla Lazio per un tocco di mano: cross di Rovella respinto da Luperto, Mina rinvia su Dia, la palla finisce in rete dopo aver toccato la mano sinistra dell'attaccante biancoceleste. L'assistente segnala erroneamente un fuorigioco - ci sono due tocchi dei difensori del Cagliari -, poi il Var annulla correggendo l'errore. Dieci minuti più tardi Hysaj resta a terra per un contatto in area sarda con Felici, ma le immagini non evidenziano un intervento falloso. Sul gol dell'1-1 del Cagliari Mina e Gila si trattengono vistosamente, il difensore del Cagliari ostacola l'uscita di Provedel, ma viene spinto da Romagnoli da dietro. Tre minuti più tardi Castellanos calcia in porta, Caprile para, ma il pallone carambola sul braccio dello stesso Mina che sta scivolando per impedire il tiro. Il difensore fa di tutto per toglierlo, giusto non dare rigore. Decisione corretta anche al 22' quando Piccoli si lamenta di un tocco di Guendouzi, ma è un normale scontro di gioco tra i due. Zero ammoniti, il direttore di gara dà una direzione ben precisa sui falli.