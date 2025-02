Fiorentina-Inter, le regole per il recupero: quanto si gioca, chi può scendere in campo 

Fiorentina-Inter riprenderà esattamente dalla situazione di gioco in corso al momento dell’interruzione, dunque dal 16’ del primo tempo con una rimessa laterale a favore della Fiorentina. Possono essere schierati solo i calciatori che nella 14ª giornata erano già tra i tesserati: non potranno scendere in campo i giocatori acquistati nel mercato invernale. Dumfries e Comuzzo, squalificati per la 24ª giornata, potranno invece giocare il recupero.