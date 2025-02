Dove vedere il recupero Fiorentina-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si ripartirà dal 16' di Fiorentina-Inter, sfida interrotta lo scorso primo dicembre per il malore accusato da Edoardo Bove a pochi passi dalla panchina di Simone Inzaghi. Il gioco riprenderà da una rimessa laterale in favore della squadra di Raffaele Palladino, replicando l'ultima situazione prima della sospensione del match. Per i nerazzurri, guardando l'attuale classifica, un jolly importantissimo in chiave scudetto, per agganciare in vetta il Napoli di Antonio Conte. Per la viola, invece, l'occasione per ritrovare continuità dopo il successo interno con il Genoa e lo straordinario gol di Moise Kean.