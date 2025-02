Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Al via la ventiquattresima giornata di Serie A. La giornata si apre a Como, dove la squadra di Fabregas affronterà la Juve di Thiago Motta. All'andata, nella prima giornata di campionato, fu vinta dai bianconeri per 3-0, adesso, tutto è diverso. La squadra di Motta vuole dare continuità alla vittoria per 4-1 contro l'Empoli, quella di Fabregas, invece, evitare la terza sconfitta consecutiva, per non rischiare di avvicinare ulteriormente la zona retrocessione.