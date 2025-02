Via al Sei Nazioni all'Olimpico: chi ha "penalizzato" di più tra Roma e Lazio? La risposta a sorpresa

Il Sei Nazioni 2025 è iniziato con una sconfitta amara per l'Italia contro la Scozia, ma l'8 febbraio gli azzurri avranno tutto il sostegno del proprio pubblico nel debutto casalingo sul verde prato dello Stadio Olimpico di Roma al cospetto del Galles . Terminato l'incontro, gli addetti ai lavori saranno costretti a miracoli per sistemare il manto erboso che sarà calcato dai giocatori di Lazio e Monza esattamente 24 ore più tardi . Ormai, nella Capitale, è diventato un tema: Roma o Lazio in campo all'Olimpico dopo che sia stato 'maltrattato' dal rugby. Tifosi giallorossi e biancocelesti si scagliano spesso contro questa convivenza forzata , sostenendo che incida negativamente su prestazioni e risultati delle loro squadre, e spesso ne diventa anche una sorta di gara a chi è più penalizzato. Ma come stanno davvero le cose? La risposta è incredibile.

Roma o Lazio in campo dopo il rugby: chi è più penalizzato

Escluso il 2025, durante le ultime 13 stagioni di Serie A (2011/12-2023/24) si sono giocati altrettanti Sei Nazioni e l'Italia ha alternato, a partire dalla prima presa in esame, due o tre partite ogni anno disputate allo Stadio Olimpico di Roma. Giocando solo nei weekend, gli azzurri hanno spesso condiviso il campo con Lazio o Roma il giorno dopo o entro una settimana al massimo. Tanto per andare al sodo, in questi anni la Lazio è la squadra che ha giocato più spesso all'Olimpico dopo l'Italrugby: 17 partite, di cui 9 vinte, 4 pareggiate e 4 perse. È la Roma invece ad averne vinte di più: su 16 disputate sono 10 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Il bilancio dei punti accumulati nel periodo è completamente equilibrato (31). Includendo il Sei Nazioni 2025, il numero delle partite casalinghe giocate da Roma e Lazio subito dopo il rugby salirà a 18 per entrambe le squadre, quindi sarà equilibrio. Infatti, dopo Italia-Galles del 7 febbraio si giocherà Lazio-Monza 24 ore più tardi. Mentre, dopo Italia-Francia del 23 febbraio toccherà alla Roma affrontare i brianzoli il giorno dopo, così come nel turno di Italia-Irlanda del 15 marzo quando i giallorossi incontreranno in casa il Cagliari.