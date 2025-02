Como-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi

La Juventus cerca continuità: dopo la vittoria casalinga contro l'Empoli per 4-1, la squadra di Thiago Motta sfida il Como di Cesc Fabregas , con rosa rivoluzionata dopo il mercato invernale. Nonostante la forza economica della proprietà, i lombardi sono solo a +2 dalla zona salvezza e un risultato positivo contro i bianconeri potrebbe svoltare la stagione. Segui la partita in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:59

12' - Di Gregorio miracoloso su Nico Paz

Strefezza trova Nico Paz che dal limite dell'are tenta il tiro di prima, Di Gregorio la vede partire all'ultimo e con la punta delle dita la mette in angolo. Nulla da corner.

20:53

6' - Weah salva su Diao

Spinge ancora il Como con Cutrone che riceve palla vicino alla linea di fondo poco fuori l'area. L'ex Milan mette una palla testa sul secondo palo per Diao tutto solo a porta vuota, che viene anticipato da Weah.

20:49

2' - Como in attacco

Partita subito accesa: lancio lungo del Como dalla difesa per Diao in area che cerca il tacco per il compagno, chiude bene Veiga.

20:47

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Como e Juventus: primo possesso della partita per i bianconeri.

20:40

Como, il progetto del nuovo stadio

Settimana importante per il Como che pochi giorni fa ha presentato il progetto per il nuovo stadio che ha entusiasmato i tifosi: il piano.

20:35

Como-Juve, Savona: "Contento della fiducia di Motta"

Savona ha parlato nel pre partita: "L'esordio contro il Como allo Stadium è stato una sensazione indimenticabile. Abbiamo di fronte una squadra competitiva che gioca bene a calcio. Sono contento del percorso che sto facendo e della fiducia del mister. A sinistra mi trovo bene, sono a completa disposizione delle scelte di Motta. La partita di stasera è molto importante, siamo pronti e la affronteremo al massimo".

20:30

Valle: "Orgoglioso di essere al Como"

Il nuovo acquisto del Como Valle ha parlato a Sky Sport: "Sono orgoglioso di essere qui. Settimana buona di allenamenti, sono pronto per questa partita. Juve? Grande club in tutto il mondo, proveremo a fare il nostro gioco e prendere i tre punti".

20:25

Giuntoli: "Kean? Nessun rimpianto, non pensiamo agli altri"

Giuntoli ha parlato nel pre partita: "Siamo sempre insieme a lottare. Siamo stati diversi mesi sotto numero. Ora siamo contenti del mercato che abbiamo fatto, abbiamo completato la rosa. In questo momento affrontiamo le partite uan per volta per dare continuità, quella che c'è mancata. Anche solo per motivo stasera diventa fondamentale. Kolo Muani-Vlahovic? Li ha provati e li proverà insieme, come nell'ultima gara. Non solo possono giocare insieme fra di loro ma anche con gli altri attaccanti. Per ogni partita prenderà la decisione più opportuna per la squadra. Kean? Nessuna emozione per il suo riscatto. Abbiamo un parco attaccanti valido, non pensiamo agli altri".

20:20

Juve, il bilancio del mercato invernale

Evitare l'aumento di capitale: con questo obiettivo la Juventus ha portato avanti la sessione invernale di calciomercato. L'analisi degli acquisti di gennaio dei bianconeri.

20:15

Fabregas prima di Como-Juve: "Mi manca tanto da imparare. Su Nico Paz..."

Fabregas a Sky Sport nel pre partita: "Vogliamo solo parlare di positività e una buona energia. Sono cambiato tanto da quella prima giornata, ho acquisito esperienza. Mi manca tantissimo da imparare e analizzare, lo so bene. Un piacere per me essere qua, per lottare contro società come la Juventus. Vogliamo creargli delle difficoltà. Nico Paz? Queste sono le partite dove deve alzare l'asticella".

20:10

Thiago Motta: "Orgoglioso di tutti i miei ragazzi"

Dalla questione Kolo Muani-Vlahovic all'esclusione di Alberto Costa dalla lista Uefa: le parole di Thiago Motta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida.

20:05

Kolo Muani-Vlahovic, una poltrona per due

Thiago Motta sceglie ancora una volta Kolo Muani titolare: le gerarchie nell'attacco dei bianconeri dal suo arrivo sono cambiate. Un equilibrio per il quale serve sacrificio: l'analisi.

20:00

La conferenza di Fabregas

"Gli allenatori sono ladroni": Fabregas, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha parafrasato un detto spagnolo per parlare dello studio a vicenda degli allenatori.

19:55

Dove vedere la Juve in tv

Como e Juventus si sfidano al Sinigaglia per la partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A: info e canali per seguire la sfida in tv e in streaming.

19:50

Como, la formazione ufficiale

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All: Fabregas.

19:47

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-3-1-2): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All: Thiago Motta.

19:45

Kolo Muani, inizio spettacolare in bianconero

Kolo Muani sta avendo un inizio di avventura alla Juventus fenomenale: tre gol per il francese nelle sue prime due partite con i bianconeri contro Napoli ed Empoli. Se dovesse trovare il gol anche oggi, diventerebbe il primo giocatore della storia della Juventus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

19:40

Il bilancio storico tra Como e Juve

La storia della sfida tra Como e Juventus prima i bianconeri, rimasti imbattuti nello scontro nelle ultime 22 partite: 13 vittorie e 9 pareggi. L’ultimo successo del Como contro la Juve in Serie A risale al 20 gennaio 1952, 2-0 al Sinigaglia. Si tratta della striscia più lunga senza successi del Como contro una singola avversaria nel massimo campionato.

19:35

Thiago Motta alla ricerca della continuità: il dato che spaventa

L'aspetto che è mancato più di tutti sul campo alla Juventus in questa stagione è stata la continuità nei risultati. Spiega bene la situazione il fatto che se oggi la Juventus dovesse vincere, sarebbe solamente la terza volta che conquista due vittorie consecutive in campionato. La prima risale alle due giornate iniziali della Serie A ad agosto: il primo successo proprio contro il Como, il secondo contro il Verona. La seconda a inizio novembre con le vittorie su Udinese e Torino.

19:30

Como-Juve, cresce l'attesa

Tutto pronto allo stadio Giuseppe Sinigaglia per la sfida tra Como e Juventus: fischio d'inizio in programma per le 20:45.

Stadio Giuseppe Sinigaglia - Como