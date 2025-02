Dove vedere Empoli-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, battendo la Roma di Ranieri, il Milan di Sergio Conceicao si rituffa in campionato per affrontare la delicatissima trasferta di Empoli, in occasione della 24esima giornata di Serie A. Riflettori puntati sul neo arrivato Joao Felix, già in gol a San Siro pochi giorni fa, mentre i toscani devono risalire la china al termine di due mesi particolarmente difficili, che hanno riportato i biancazzurri ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione, attualmente rappresentata dal Parma di Fabio Pecchia.