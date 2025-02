Verona-Atalanta: dove vederla in tv, orario e formazioni

Il sabato di calcio in Serie A si apre con la sfida tra Hellas Verona e Atalanta, valida per la 24esima giornata di campionato. Scaligeri a caccia di punti salvezza, mentre i bergamaschi devono riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia, maturata martedì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Corsa a tre per lo scudetto, con Inter e Napoli, ma è necessario consolidare anche la terza posizione, a pochi giorni dai playoff di Champions League contro il Club Brugge.