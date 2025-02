Venezia-Roma: dove vederla in tv, orario e formazioni

La domenica di Serie A si apre con la sfida tra Venezia e Roma, valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Veneti a caccia di punti salvezza dopo la sconfitta a Udine, giallorossi di un successo con cui rendere ancor più pesante il pari in extremis all'Olimpico contro la capolista Napoli e con il quale cancellare l'amarezza per l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano del Milan.