Lazio-Monza: dove vederla in tv, orario e formazioni

Lazio-Monza è una delle gare valide per la ventiquattresima giornata di Serie A. I biancocelesti puntano al ritorno alla vittoria all'Olimpico per dare continuità al successo ottenuto a Cagliari e per voltare pagina dopo il ko interno con la Fiorentina, i biancorossi sono condannati a vincere essendo all'ultimo posto in classifica e reduci dallo stop casalingo con il Verona, ultimo in ordine cronologico di tre di fila.