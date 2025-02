Cagliari, vittoria di platino: 2-1 al Parma con Adopo e Coman

CAGLIARI - Sono tre punti di vitale importanza quelli che il Cagliari si è andato a prendere contro il Parma , nello scontro diretto per la salvezza proposto dalla 24ª giornata di Serie A . Davanti al sold out dell'Unipol Domus, la squadra di Nicola gioca una gara gagliarda, che al di là delle sofferenze finali porta in dote una meritata vittoria per 2-1 , che cambia la classifica dei sardi, più lontani dalla zona caldissima della classifica, dove restano gli emiliani di Pecchia , terzultimi davanti a Venezia e Monza , sconfitte dalle capitoline.

Serie A, la classifica

Primo tempo senza reti

Equilibrata la prima frazione di gioco, con un Parma come al solito propositivo e pericoloso per primo con una bella punizione di Bernabé. Poi doppia occasione per il Cagliari, con Suzuki che salva d'istinto su Felici e quasi regala la rete del vantaggio uscendo a vuoto su Mina, che di testa però centra il palo. L'infortunato Djuric lascia il posto a Bonny, che va subito in gol, ma servito da Camara, che era in fuorigioco.

Coman subito in gol

Nella ripresa la gara sembra doversi svolgere sulla falsariga del primo tempo, con il Parma che inizia meglio rispetto al Cagliari, che però al 57' la sblocca con un pizzico di fortuna: sul cross di Augello, Adopo pettina il pallone, che colpisce Vogliacco e beffa Suzuki. La rete del vantaggio anima i padroni di casa, che dominano e trovano il raddoppio grazie al rumeno Florentin Coman, arrivato a gennaio dall'Al-Gharafa, che un minuto dopo essere entrato in campo si presenta al pubblico sardo con una saetta che vale il 2-0. Generosa reazione degli ospiti, che tornano in corsa grazie al colpo di testa vincente di Leoni, ma che non trovano la forza di completare la rimonta.

