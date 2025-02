Il Lecce inchioda il Bologna sullo 0-0, punto prezioso per i salentini

LECCE - Il Lecce conquista un punto prezioso in chiave salvezza contro il Bologna dopo una buona prestazione. Gli ospiti non brillano per gioco e per l’intensità proposta in campo, e alla fine si accontentano di un pareggio protetto anche dalle parate di Skorupski. Il primo squillo della partita è del Lecce, con Tete Morente che batte di destro trovando la respinta in extremis di Pobega. Dall’altra parte Castro si libera in area e batte con il sinistro fallendo il bersaglio. I padroni di casa tornano a essere minacciosi, servono due interventi di Skorupski per disinnescare il tiro di Pierotti e la successiva conclusione di Helgason. Il Bologna manovra bene fino alla trequarti, ma non riesce a trovare sbocchi per finalizzare, né a sfruttare i corner calciati con maestria da Lykogiannis.