Dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Si chiude la ventiquattresima giornata di Serie A. Luci accese a San Siro, dove l'Inter di Inzaghi ospiterà la Fiorentina di Palladino. Una nuova sfida, a pochi giorni da quella dell'andata, andata in scena giovedì e vinta dai toscani per 3-0. Rispetto a quella partita, recupero della sfida interrotta lo scorso 1 dicembre, potranno scendere in campo i nuovi acquisti. L'Inter con i tre punti si porterebbe ad appena una distanza dal Napoli capolista, la Fiorentina agguanterebbe il quarto posto.