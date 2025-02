Retroscena sul mani di Gatti, disaccordo in sala Var: ecco la conversazione

La partita vinta dalla Juventus contro il Como ha causato molte polemiche nel post-partita. I padroni di casa, infatti, hanno lamentato un rigore non concesso per un intervento di mano di Gatti in area all'81esimo minuto. Fabregas ai microfoni di Sky Sport aveva dichiarato: " Oggi non sto zitto, rigore netto" , mentre lo stesso difensore ha detto la sua: " Se questo è rigore smetto di giocare ". Sugli schermi di DAZN, nel corso della trasmissione Open Var, dove vengono analizzati i casi arbitrali del turno di campionato, sono stati mandati in onda i dialoghi dei due addetti al var, evidenziando come anche tra loro vi fosse discordanza sull'interpretazione.

Caso Gatti in Como-Juve: per il Var non è rigore, per l'Avar sì. La conversazione

Como-Juve è stata diretta dall'arbitro Abisso, mentre l'addetto al Var era Marco Guida, con Maggioni come Avar. Sono stati proprio loro due a decidere di non richiamare il direttore di gara al monitor, dichiarando come l'intervento non fosse punibile come il calcio di rigore. O meglio, è stato Guida a deciderlo: come svelato dal dialogo, infatti, c'è stata discordanza anche tra i due. “La tocca…” dichiara Maggioni, guardando le immagini. “Per me è in dinamica…” risponde Guida, che mantiene la convinzione anche dopo il commento dell'assistente: “Gli toglie il controllo però eh Marco”. “No, per me non è rigore”. Maggioni continua ad alimentare i suoi dubbi: “Ma lui la può stoppare, il controllo glielo toglie, il braccio tocca la palla prima che vada in marcatura. Per me gli toglie il controllo". Ma Guida ha deciso: “È in appoggio. Per me non è rigore". E così il gioco è ripreso.