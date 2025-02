Bologna-Torino: dove vederla in tv, orario e formazioni

Bologna-Torino, la cronaca

Bologna a caccia di punti per la zona Europa, dopo aver perso terreno nell'ultimo turno al "Via del Mare". Una vittoria consentirebbe alla squadra di Vincenzo Italiano di riprendere il cammino e celebrare al meglio il prolungamento di contratto del direttore Sartori, ufficializzato alla vigilia del match del "Dall'Ara". Un segnale chiaro da parte della società guidata da Joe Saputo, che vuole dare continuità ad un progetto tecnico che quest'anno ha avuto modo di assaporare il prestigioso palcoscenico della Champions League. Di fronte, però, ci sarà un Torino che sta dimostrando grande solidità in questo 2025 e ha intenzione di scavalcare l'Udinese al decimo posto in classifica, così da dimenticare definitivamente la parola "salvezza". Riflettori puntati su Castro e Adams, punti di riferimento dei due reparti offensivi, con il talento di Dominguez e i colpi di Vlasic pronti ad illuminare la serata bolognese.