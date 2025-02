Dove vedere Milan-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Prosegue la venticinquesima giornata di Serie A. Il sabato della giornata di campionato si chiude a San Siro. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, il Milan torna in campo, lo fa contro il Verona di Paolo Zanetti. In campionato, i rossoneri sono all'ottavo posto con 38 punti (e una partita in meno). Il Verona, invece, si trova in quindicesima posizione con 23 punti, solo quattro raccolti nelle ultime cinque partite.