Atalanta fermata dal Cagliari: solo un pareggio a Bergamo

L'Atalanta non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Cagliari : al Gewiss Stadium finisce 0-0 . Il primo tempo non regala grandi emozioni, con poche occasioni da gol. Solo l’ Atalanta crea due opportunità: al 35’ Samardzic prova un tiro a giro dal limite dell’area, mentre poco dopo Toloi tenta una conclusione dalla distanza, ma il pallone sorvola la traversa. Zero tiri invece per gli uomini di Nicola nella prima frazione.

Atalanta, pareggio senza reti contro il Cagliari

Nella ripresa Gasperini prova a cambiare le carte in tavola inserendo subito De Ketelaere e al 56' togliendo Cuadrado e Retegui per inserire Vanja Vlahovic e Palestra. La sostanza non cambia, se non per un gol annullato a Brescianini per carica di Posch su Caprile. A venti minuti dal termine i sardi si rendono pericolosi con Zortea e Deiola, ma è l'Atalanta a mangiarsi le mani con due super chance nel finale: prima Caprile salva con un miracolo su Vlahovic, poi Pasalic non c'entra la porta per questione di centimetri. Altro stop dunque per i bergamaschi, che dopo la sconfitta contro il Club Brugge in Champions League, non riescono a vincere nemmeno in campionato.