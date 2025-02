Classifica Serie A aggiornata e completa dopo Lazio-Napoli

ROMA - Una partita emozionante, con 4 gol totali e un punto a testa. All’Olimpico finisce 2-2. Apre Isaksen con un grande gol, poi il pareggio di Raspadori. Nella ripresa autorete di Marusic e nel finale Dia sigla il pareggio finale. Un punto per uno che muove poco la classifica di entrambe le squadre . Napoli in testa, biancocelesti quarti. L’ Atalanta è sempre terza dopo il pareggio con il Cagliari.

Tabellino e statistiche di Lazio-Napoli

Lazio e Napoli dopo il 2-2: la classifica

Il Napoli resta in testa a quota 56 punti. L’Inter, attesa domani alla sfida contro la Juve, è a quota 54. La Lazio è sempre quarta a 46 punti: la Juve è quinta a 43. Per i ragazzi di Conte la prossima sfida sarà domenica 23 febbraio contro il Como (ore 12:30). E poi il 2 marzo l’attesissima sfida contro i nerazzurri che può valere lo scudetto. Per Baroni invece c’è la sfida con il Venezia sabato 22 alle ore 15. Poi l’Inter in Coppa Italia prima di tornare a Milano per affrontare il Milan.

La classifica di Serie A aggiornata