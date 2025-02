Dove vedere Parma-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la tanto discussa partita di Porto valida per l'andata dei playoff di Europa League , torna in campo in Serie A la Roma . Il Parma , che non vince da un mese e mezzo, ospita i giallorossi, reduci da due vittorie in trasferta consecutive. Dopo essere rimasti a secco per gran parte della stagione lontana dall'Olimpico, la squadra di Ranieri ha sfatato il tabù.

Parma-Roma, l'orario della partita

La partita Parma-Roma andrà in scena oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Roma in diretta tv

La partita Parma-Roma verrà trasmessa in diretta in co-esclusiva su Sky e DAZN. Per Sky la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. Per Dazn, è possibile attivare l'omonima app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Parma-Roma in streaming

Per Parma-Roma il servizio streaming è attivo su Sky Go, Now e DAZN. Per quest'ultima, l'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.