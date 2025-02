Dove vedere Fiorentina-Como in tv? Dazn o Sky, orario

L'Inter ha interrotto la striscia delle tre vittorie consecutive della Fiorentina, ma, nonostante il risultato, i viola hanno fatto vedere di essersi ripresi. La squadra di Palladino è in un ottimo stato di forma e arriva alla sfida casalinga contro il Como nel migliore dei modi. La Fiorentina ha la possibilità di scavalcare la Juventus, almeno momentaneamente in attesa del derby d'Italia. Mentre la squadra di Fabregas ha un disperato bisogno di punti per allontanarsi dagli ultimi tre posti. Viola che dovranno fare a meno di Kean per squalifica.