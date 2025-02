Juve-Inter diretta Serie A: segui il derby d'Italia di oggi

L’Inter per la vetta, la Juve per il quarto posto che vale la Champions. Il pareggio tra Lazio e Napoli di ieri ha regalato a Inzaghi e Thiago Motta due occasioni golose per agganciare gli obiettivi dichiarati a inizio stagione. Segui il derby d'Italia in diretta dal pre al post partita.

19:46

Precedenti e curiosità

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato (1V, 2N), negli ultimi 45 anni (dal 1980) solo una volta ha registrato quattro match consecutivi senza sconfitta contro i bianconeri in Serie A: tra il 2003 e il 2005 (3V, 1N in quel caso). Dopo il 4-4 nel match d’andata dello scorso 27 ottobre, Juventus e Inter potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la quarta volta nella storia, dopo il 2001/2002, il 1994/1995 e il 1988/1989. La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (7V, 3N), l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Çalhanoglu su rigore).

19:37

Inter, la formazione ufficiale

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

19:35

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Thuram; Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

19:30

Juve-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Thuram; Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Locatelli, Adzic, Yildiz, Mbangula, Vlahovic. Indisponibili: Milik, Bremer, Cabal, Kalulu, Douglas Luiz. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaso.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Bisseck, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi, Zielinski, Asllani, Arnautovic, Thuram, Correa. Indisponibili: Di Gennaro. Squalificati: -. Diffidati: Bastoni, Mkhitaryan.

Allianz Stadium, Torino