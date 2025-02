Juve-Inter 1-0: tabellino, statistiche e marcatori

TORINO - Juve-Inter, big match della venticinquesima giornata di Serie A, si è concluso sul risultato di 1-0: gol di Conceicao al 74'. All'Allianz Stadium match gradavole: terza vittoria di fila per i bianconeri, seconda sconfitta nelle ultime tre partite per i nerazzurri. Gli uomini di Thiago Motta sono riusciti a dare continuità ai successo contro Empoli e Como. L'unidici allenato da Simone Inzaghi si è fermato dopo il successo casalingo sulla Fiorentina ed ha mancato il sorpasso in testa alla classifica ai danni del Napoli, che resta in vetta con due punti di vantaggio su Lautaro Martinez e compagni.