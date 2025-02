Classifica Serie A dopo Juve-Inter: cosa cambia per Thiago Motta e Inzaghi

TORINO - Il gol di Francisco Conceicao consente alla Juve di Thiago Motta di battere l' Inter di Simone Inzaghi all'Allianz Stadium, in occasione della sfida valida per la 25esima giornata di Serie A. Bianconeri al quarto posto in classifica con 46 punti all'attivo, al pari della Lazio di Marco Baroni, mentre i nerazzurri mancano l'aggancio al Napoli di Antonio Conte.

Juve-Inter, tabellino e statistiche

Juve e Inter dopo lo 0-0: la classifica

Seconda sconfitta esterna di fila per l'Inter di Simone Inzaghi, che cade all'Allianz Stadium di Torino contro la Juve di Thiago Motta, che vola a quota 46, approfittando del pareggio tra Lazio e Napoli. I campioni d'Italia in carica, invece, restano a -2 dalla squadra allenata da Antonio Conte. Nel prossimo turno, la Juve farà visita al Cagliari di Davide Nicola, in occasione del posticipo domenicale della 26esima giornata di campionato. L'Inter, invece, è attesa dalla sfida casalinga con il Genoa di Patrick Vieira, in programma sabato 22 febbraio alle ore 20:45 a San Siro.

La classifica di Serie A aggiornata