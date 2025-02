Genoa-Venezia: dove vederla in tv, orario e formazioni

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude al "Ferraris" di Genova, dove il Genoa di Vieira ospita il Venezia di Di Francesco. La squadra rossoblù è alla ricerca di tre punti per salire ancora di più in classifica e aumentare il distacco dalla zona retrocessione. Il Venezia, invece, si trova al penultimo posto in classifica con sedici punti, a cinque punti dall'Empoli quart'ultimo.

Genoa-Venezia, l'orario

Genoa-Venezia andrà in scena oggi, lunedì 17 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ferraris" di Genova Marassi.

Dove vedere Genoa-Venezia in diretta tv

La partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251. In alternativa, è possibile seguirla su NOW tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per accedere alla diretta, è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

Dove vedere Genoa-Venezia in streaming

Genoa-Venezia sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.