Retroscena fratelli Thuram: prima la spallata e poi... Cosa è successo in Juve-Inter

Khephren e Marcus Thuram hanno trasformato il Derby d’Italia in una questione di famiglia. Entrato a gara in corso, l'attaccante dell' Inter ha subito cercato il contatto con il fratello, centrocampista della Juve , con una leggera spallata , quasi un gesto di complicità tra fratelli cresciuti a rincorrere un pallone insieme. Al termine della gara, però, la rivalità è scomparsa: dopo il fischio finale i due si sono scambiati un abbraccio e un bacio sulla guancia.

Prima la spallata, poi il bacio: cosa è successo tra i fratelli Thuram

Un gesto d'affetto, come sottolineato dallo stesso Khephren ai microfoni di Dazn nel post partita: "È stato molto bello, come giocare in giardino insieme. Mi cerca sempre, io lo cerco, è un sogno giocare con lui". Figli di Lilian Thuram, ex difensore francese, Marcus (1997) è quattro anni più grande di Khephren (2001).